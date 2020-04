Rozzano. Pusher fermato con più di 1 kg di cocaina, arrestato

(mi-lorenteggi.com) Rozzano, 30 aprile 2020 – Ieri pomeriggio gli #agenti del Commissariato Scalo Romana hanno arrestato un uomo marocchino di 31 anni trovato in possesso di oltre 1 kg di cocaina.

I poliziotti lo hanno notato scendere da un’auto con uno zainetto in spalla mentre si stava recando presso i box sotterranei di uno stabile a Rozzano. Durante le fasi dell’arresto l’uomo si è scagliato contro gli agenti continuando la sua condotta aggressiva all’interno della volante, danneggiandola.

I poliziotti, inoltre, hanno trovato e sequestrato quasi 2000 euro in banconote di piccolo taglio e 3 agende contenenti la contabilità dell’attività di spaccio.

Redazione