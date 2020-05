FESTA DEI LAVORATORI, ROGGIANI (PD): SU FACEBOOK UN CORTEO VIRTUALE PER RACCONTARE LE STORIE DI LAVORATRICI E LAVORATORI

(mi-Lorenteggio.com) MILANO, 1 Maggio 2020 – Si chiama “Fondata sul Lavoro?” l’iniziativa social promossa dal PD Milano Metropolitana per dare voce alle lavoratrici e ai lavoratori, alle loro angosce, paure, prospettive e speranze in questa giornata. A partire da stamattina alle 10 e fino alle 20 verranno pubblicate tredici storie (le trovi qui: https://bit.ly/39Jtyus): le testimonianze di Edoardo (rider), Silvia (neolaureata), Umberto (tassista), Giusy (medico di base), Stefano (gastronomo in un supermercato), Maura (insegnante), Paolo (operaio), Simona (impiegata), Antonio (presidente di un’associazione sportiva), Beatrice (bibliotecaria), Giorgio (commerciante), Luana (educatrice), Pasquale (autista di NCC).

“Per la prima volta questa giornata del Lavoro si svolge senza cortei né manifestazioni – dichiara Silvia Roggiani, segretaria metropolitana del PD Milano. Un primo maggio profondamente diverso e amaro, dove a prevalere sono incertezza e paura del futuro, con i sindacati che stimano il raddoppio della disoccupazione entro fine anno a Milano Metropolitana. A 50 anni dall’approvazione dello Statuto dei Lavoratori, l’emergenza del coronavirus ci pone di fronte ad un’urgenza: il tema dei diritti e delle nuove tutele non è più rimandabile.

L’Italia è una repubblica fondata sul lavoro? – si interroga Roggiani -. Ce lo chiediamo oggi più che mai, in un corteo virtuale dove i protagonisti sono le lavoratrici e i lavoratori con le loro testimonianze. Donne e uomini che hanno perso il lavoro o hanno dovuto reinventarlo o continuano a cercarlo, donne e uomini che faticano a immaginare un futuro migliore perché l’insicurezza permea le loro vite. Ma anche donne e uomini che onorano il loro lavoro ogni giorno, con amore e con passione. Tredici volti, simbolo di un Paese interno che nonostante tutto resiste e non smette di lottare.

Buon primo maggio a tutte e a tutti, che sia di speranza e fiducia verso una ripartenza del mondo del lavoro – conclude la segretaria dem di Milano.