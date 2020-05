(mi-Lorenteggio.com) Milano, 1 maggio 2020 – Stamane, intorno alle ore 11.15, in via Rovetta, in zona Turro, all’altezza del civico 17, un 51enne, per cause in fase di accertamento, è caduto dalla moto, riportando serie ferite e è stato trasportato alla Clinica Città di Studi in codice giallo.

V. A.