(mi-Lorenteggio.com) Milano, 1 maggio 2020 – Intorno, alle ore 12.30 di oggi, in via Archimede all’altezza dell’incrocio di via Fiamma, per un incidente tra un’auto e una moto, un 48enne è stato trasportato all’ospedale Niguarda di Milano, dopo esser stato soccorso dal personale di un’ambulanza e di un’automedica, per le ferite riportate dopo la caduta. Sul posto è giunta anche la Polizia Locale per i rilievi.

V. A.