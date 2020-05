(mi-Lorenteggio.com) Buccinasco, 2 maggio 2020 – Questa notte, intorno alle ore 2.45, all’altezza della rotonda tra via della Costituzione e via degli Alpini, una donna di 47 anni ha perso il controllo della propria vettura uscendo di strada. Soccorsa dai Carabinieri e dal personale di un’ambulanza, è stata trasportata in codice verde all’ospedale San Carlo di Milano.

V. A.