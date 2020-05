Coronavirus. A Buccinasco riapre il mercato e sarà misurata la temperatura

Dal 6 maggio, in via Bologna, solo per la vendita di generi alimentari e con misure rigorose per l’accesso. Un solo ingresso dove sarà misurata la temperatura, obbligo di mascherina, utilizzo di guanti e liquidi igienizzanti, divieto di assembramenti (ingressi contingentati)

(mi-Lorenteggio.com) Buccinasco, 2 maggi 2020 – Come già preannunciato dal sindaco Rino Pruiti nei giorni scorsi, da mercoledì 6 maggio in via sperimentale riaprirà il mercato di via Bologna con la sola vendita dei generi alimentari. Dei quattro mercati settimanali di Buccinasco, quindi, si consentirà almeno per il momento la sola apertura del mercato del mercoledì, con la prospettiva di trasferire in quest’area anche gli altri appuntamenti del venerdì e del sabato. Con rigorose misure di sicurezza.

✔ L’area del mercato sarà completamente delimitata da transenne, in modo da consentire un unico ingresso (da via Bologna/Modena) e un’unica uscita (da via della Resistenza), entrambe presidiate da Polizia Locale e Protezione Civile che controlleranno gli accessi per evitare code e assembramenti.

✔ A tutti sarà misurata la temperatura: a chi avrà 37.5 °C, non sarà permesso di entrare.

✔ Gli ingressi quindi saranno contingentati e controllati.

✔ Sarà obbligatorio indossare la mascherina

✔ Gli operatori dovranno essere muniti di liquidi igienizzanti e guanti da mettere a disposizione dei clienti (meglio però uscire di casa già con i propri guanti e obbligatoriamente con la mascherina per coprire naso e bocca).

“Abbiamo deciso di riaprire il mercato del mercoledì – spiega il sindaco Rino Pruiti – in via sperimentale e solo per i generi alimentari. Cominceremo da mercoledì 6 maggio e valuteremo immediatamente se poter continuare o sospendere i mercati: è necessario che ognuno abbia comportamenti corretti, rispettando regole e prescrizioni. Se operatori e cittadini non adotteranno le misure necessarie per la sicurezza di tutti, sospenderemo il mercato”.