Coronavirus. Ad Abbiategrasso 32 decessi, 268 positivi

(mi-lorenteggio.com) ABBIATEGRASSO, 2 maggio 2020 – Pubblichiamo un breve messaggio del Sindaco Cesare Nai, sulla situazione dell’epidemia da COVID-19 ad Abbiategrasso

“Buongiorno,

rispetto agli ultimi dati forniti da ATS in data 29.04, non è stato comunicato ad oggi NESSUN NUOVO CASO di positività.

Il numero delle persone risultate positive al Coronavirus in Città dall’inizio dell’epidemia resta dunque fermo a 268.

Devo purtroppo invece comunicare il decesso avvenuto in questi giorni di TRE nostri concittadini. In totale sono 32 le persone venute a mancare. A nome di tutta la cittadinanza esprimo le più sentite condoglianze alle famiglie e ai cari delle persone che ci hanno lasciato.

Il numero delle persone completamente guarite, in Città, sale a 62 (otto in più rispetto all’ultimo aggiornamento).

Nel pomeriggio, nel corso del Consiglio Comunale, fornirò un quadro complessivo della situazione sanitaria ad oggi in Abbiategrasso comprendendo anche i dati forniti dalle direzioni dell’Istituto Golgi, della Casa di Riposo e dell’Ospedale Cantù.

Cesare Francesco Nai

Sindaco di Abbiategrasso