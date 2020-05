Trezzano. Giovedì 7 maggio riapre il mercato di via Curiel

L’area sarà transennata e sarà consentito un unico varco di ingresso e un unico di uscita. Sarà misurata la temperatura a clienti e operatori e l’accesso sarà contingentato (massimo 56 persone)

(mi-Lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 2 maggio – Dopo un’attenta valutazione e l’organizzazione dei controlli, l’Amministrazione comunale ha deciso di riaprire il mercato nell’area di via Curiel nelle giornate di giovedì 7 e giovedì 14 maggio. Almeno per le prossime due settimane, quindi, il mercato si svolgerà in un’unica area dove saranno presenti i soli operatori di generi alimentari (28), disposti a distanza di tre metri l’uno dall’altro.

Secondo quanto stabilisce l’Ordinanza firmata dal sindaco il 30 aprile, l’area sarà transennata in modo da prevedere un unico varco di accesso, separato da quello di uscita. Sarà rilevata la temperatura sia agli operatori commerciali che ai clienti prima dell’accesso all’area e sarà inibito l’ingresso per coloro che presentano una temperatura superiore a 37,5 °C.

Per evitare assembramenti, inoltre, la capienza massima dell’area sarà limitata alla presenza di 56 persone, esclusi gli operatori del mercato. Sia all’interno dell’area sia per i clienti in attesa di accedere al mercato, sarà obbligatorio mantenere la distanza interpersonale di un metro.

Per ogni posteggio, saranno presenti non più di due operatori che dovranno utilizzare sempre mascherina e guanti oltre a mettere a disposizione dei clienti idonee soluzioni idroalcoliche per le mani e guanti “usa e getta” (da utilizzarsi obbligatoriamente).

“Almeno temporaneamente – spiega il sindaco Fabio Bottero – i nostri mercati si svolgeranno il giovedì nell’unica area di via Curiel per esigenze di sicurezza e tutela della salute di clienti e operatori. Polizia Locale e Protezione Civile controlleranno gli accessi in modo che non ci siano assembramenti, a tutti noi tocca adottare comportamenti corretti”.