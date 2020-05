Abbiategrasso. L’attività di controllo della Polizia Locale sulle violazioni delle restrizioni

(mi-Lorenteggio.com) ABBIATEGRASSO, 3 maggio 2020 – – Anche questa settimana comunichiamo i dati dei controlli effettuati negli ultimi sette giorni, relativi alle violazioni delle restrizioni alle misure di contenimento contro l’epidemia da COVID-19. In particolare i dati si riferiscono al periodo dal 24 aprile alle 13.30 del 2 maggio:

> 150 tra persone ed esercizi commerciali controllati;

> 17 persone sanzionate per mancato rispetto delle misure di contenimento;

In totale i controlli effettuati dalla polizia locale sono stati 561, 757 le persone e gli esercizi commerciali controllati. I controlli effettuati hanno comportato l’irrogazione di sanzioni o il deferimento all’Autorità Giudiziaria, per i casi più gravi, di 142 persone.

“Ricordo ai cittadini – dice l’Assessore alla Sicurezza Alberto Bernacchi – che dal 4 maggio vi sarà solo un parziale allentamento delle misure poste in essere dal susseguirsi dei DPCM ed in particolare faccio riferimento all’Ordinanza Regionale n° 537 del 30/04/2020 della quale riporto quanto indicato all’art. 1 com. 1.1:

‘Ogni qualvolta ci si rechi fuori dall’abitazione, vanno adottate tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.’

Con l’imminente riapertura dei mercati all’aperto, già da martedì 5 maggio, invito i cittadini che vi si recheranno, a seguire ordinatamente le indicazioni che saranno loro impartite, sia dagli agenti della Polizia Locale che dai volontari della Protezione Civile che svolgeranno il loro servizio di supporto e controllo sul posto.