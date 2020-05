(mi-lorenteggio.com) Locate Triulzi, 3 maggio 2020 – Stamane, alle ore 7.50, lungo la Strada Provinciale ex Strada Statale 412 della Val Tidone, un 48enne, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo del proprio veicolo, ribaltandosi. Soccorso dai Carabinieri della Compagnia di San Donato Milanese e dal personale sanitario di un’ambulanza della Croce Bianca, è stato trasportato in codice giallo in ospedale.

V. A.