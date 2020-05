Nidi comunali di Buccinasco, dal 4 maggio domande di iscrizione

(mi-Lorenteggio.com) Buccinasco, 3 maggio 2020 – Dal 4 maggio al 4 giugno le famiglie che intendono iscrivere i propri bimbi presso gli asili nido comunali (Asilo La Perla, Il Giardino dei Piccoli, Mille Amici) per l’anno educativo 2020/2021 sono invitate a scrivere al Settore Istruzione, partecipando alla “manifestazione di interesse”. Successivamente gli uffici contatteranno i genitori per fissare un appuntamento in Comune e perfezionare la richiesta.

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE Le famiglie dovranno scrivere una mail a iscrizionenido@comune.buccinasco.mi.it indicando nome, cognome, indirizzo di residenza e numero di telefono del genitore che invia la richiesta + nome, cognome e anno di nascita del bambino per cui viene presentata la richiesta. Se la famiglia NON è residente a Buccinasco, dovrà aggiungere anche di far parte di un nucleo familiare composto da genitori entrambi lavoratori e indicare la sede (indirizzo e nome azienda) situata nel territorio di Buccinasco presso la quale almeno uno dei due genitori lavora: requisito essenziale per la partecipazione al bando.

Le istanze devono essere inviate dalle 8.30 del 4 maggio alle 12 del 4 giugno: non saranno prese in considerazione istanze inviate prima delle 8.30 del 4 maggio o dopo le 12 del 4 giugno. La richiesta trasmessa avrà valore di prenotazione: l’ufficio contatterà successivamente il genitore per la presentazione della domanda e della documentazione richiesta (come previsto dal Regolamento) presso l’Ufficio Protocollo. Verrà comunicato il giorno e l’orario per recarsi in Comune. Per informazioni è possibile chiamare il numero 02 45797327 dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17, il venerdì dalle 8.30 alle 12.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE Il Servizio di asilo nido si rivolge ai bambini d’età dai 3 mesi fino ai 3 anni all’interno di nuclei familiari residenti sul territorio comunale. Possono partecipare anche nuclei familiari non residenti, se entrambi i genitori lavorano e almeno uno dei due lavora a Buccinasco.

Redazione