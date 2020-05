Rho. Riapertura dei cimiteri martedì 5 maggio

Rho, 3 maggio 2020

L’Amministrazione comunale sta predisponendo le attività propedeutiche alla riapertura dei cimiteri, prevista per martedì 5 maggio.

In questi giorni la Protezione Civile – in collaborazione con i volontari del Cor Protezione Civile e di altri cittadini che stanno lavorando a fianco dell’amministrazione comunale per vari servizi in questo periodo di emergenza Covid – sta provvedendo al riordino delle tombe, pulendo e togliendo i fiori secchi o appassiti. SCR, Società Cimiteri Rhodensi, si occuperà invece delle pulizie nelle parti comuni.

Nei cimiteri è obbligatorio attenersi ad alcune regole:

Mantenere la distanza di almeno un metro tra una persona e l’altra

Indossare sempre mascherine di protezione e guanti monouso, soprattutto nelle operazioni di utilizzo di materiale a disposizione di tutti come scope, innaffiatoi e fontanelle d’acqua.

Restare all’interno del cimitero per un tempo limitato, possibilmente non oltre i 30 minuti, per agevolare una ragionevole rotazione degli accessi.

Si ricorda che ai funerali è consentita la partecipazione di un massimo di 15 persone; il personale controllerà il rispetto di tutte le prescrizioni.

I Cimiteri comunali sono aperti con orario estivo, dalle ore 8 alle ore 18.

Per motivi organizzativi e di controllo del rispetto delle misure di sicurezza si potrà accedere al cimitero Capoluogo solo dagli ingressi di corso Europa e di viale Redipuglia.