Abbiategrasso. Due incidenti lungo la Vigevanese, un ferito grave

(mi-Lorenteggio.com) Abbiategrasso, 4 maggio 2020 – Due incidenti nel primo pomeriggio di oggi hanno interessato viale Mazzini e via Dante Alighieri, il tratto cittadino della Vigevanese S.S. 494. Nel primo incidente, avvenuto lungo la via Dante, intorno alle ore 13.30, un 83enne, dopo esser stato soccorso dai Vigili del Fuoco e dal personale sanitario di un’ambulanza è stato portato in ospedale in codice rosso.

Nel secondo incidente, avvenuto all’altezza di viale Mazzini, un 49enne è stato trasportato in ospedale in codice verde.

V. A.