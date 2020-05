Bollate. Riaprono i mercati cittadini

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 4 maggio 2020 – Riaprono a Bollate i mercati settimanali per i soli generi alimentari. Si comincia domani, martedì 5 maggio con il mercato di Bollate centro, per proseguire mercoledì mattina a Ospiate, venerdì pomeriggio a Cascina del Sole e sabato mattina a Cassina Nuova. Torna anche il mercato contadino in Piazza Resistenza da sabato 16 maggio.

La riapertura varrà per i soli generi alimentari e sarà gestita attraverso un percorso controllato (vedi planimetrie allegate di Bollate centro e Cassina Nuova) con entrata e uscita differenziate. I cittadini, inoltre, dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

✔ OBBLIGO l’utilizzo della mascherina

✔ DIVIETO di assembramenti di persone

✔ RISPETTO del percorso segnato; ogni mercato avrà un varco di ingresso e un varco di uscita:

✔ INGRESSO limitato a un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di portare con sé minori di anni 14, disabili o anziani

✔ OBBLIGO di misurazione istantanea della temperatura corporea che dovrà risultare inferiore ai 37,5 °C

✔ OBBLIGO del distanziamento interpersonale di almeno un metro sia all’interno che all’esterno delle aree di mercato.