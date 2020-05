(mi-Lorenteggio.com) Varese, 4 maggio 2020 – Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 13.30, in via Bergamo, all’altezza del civico 960, il tratto cittadino della SP 233, per cause in fase di accertamento, una donna di 48 anni, ha perso il controllo della propria vettura ribaltandosi.

Soccorsa dai Vigili del Fuoco e dal personale medico dell’elisoccorso, giunto da Milano, è stata trasportata in elicottero all’ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso.

V. A.