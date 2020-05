Cesano Boscone. Coronavirus: nuovo bando per richiedere buoni alimentari

(mi-Lorenteggio.com) Cesano Boscone, 4 maggio 2020 – È stato pubblicato oggi il nuovo bando di assegnazione dei buoni alimentari per i cittadini in difficoltà economica dovuta all’emergenza Covid-19. La nuova finestra è stata possibile aprirla grazie a un fondo di 50mila euro messo a disposizione dal Comune di Cesano Boscone per aiutare un maggiore numero di nuclei familiari rispetto a quanto era stato previsto dalla liquidità inviata dal Governo e già esaurita. “Sono arrivate sia agli uffici che a me ulteriori richieste da parte di persone in difficoltà che non avevano partecipato al primo bando – ha dichiarato il primo cittadino Simone Negri – Non possiamo lasciare indietro nessuno, a partire da chi fa fatica a fare la spesa. Per questo l’amministrazione comunale ha deciso di mettere a disposizione fin da subito ulteriori 50.000 euro di risorse proprie per rinnovare questa linea di intervento. In questi termini, sono particolarmente preziose le donazioni che abbiamo ricevuto: sono risorse che possiamo mettere in circolo subito per queste misure.” Varranno gli stessi requisiti previsti dal precedente bando per poter avere diritto all’accoglimento della domanda e dunque: • la residenza nel Comune di Cesano Boscone • la cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea oppure cittadinanza di uno Stato al di fuori dell’Unione Europea (in possesso di regolare titolo di soggiorno o comunque in possesso della ricevuta di attivazione della procedura di rinnovo se il permesso di soggiorno è scaduto) • la riduzione del reddito disponibile complessivo del nucleo familiare per cause legate all’emergenza sanitaria COVID-19, a partire dal 23 febbraio scorso • il saldo del patrimonio mobiliare di tutti i componenti del nucleo familiare (conti correnti, buoni postali e altre forme di risparmio immediatamente disponibili, ecc…) inferiore alla somma complessiva di 10.000 euro al 31 marzo 2020. La richiesta, da formulare attraverso un nuovo modulo appositamente predisposto, può essere presentata con le medesime modalità previste nel primo bando: tramite l’app Municipium, il sito istituzionale o – solo per chi non avesse a disposizione gli strumenti informatici necessari – presentandola in modalità cartacea presso la sede comunale di via Vespucci 5 e la Polizia locale di via Turati 6. La partecipazione sarà preclusa a coloro che abbiano inoltrato la medesima richiesta prima del 14 aprile; otterranno invece entro oggi una risposta dall’Ente tutti coloro che abbiano già presentato la domanda ma non abbiano ancora avuto un riscontro sull’accettazione o meno della stessa a causa della mancanza o incoerenza di alcuni dati richiesti. I cittadini che avessero inviato l’istanza oltre il termine indicato dal primo bando (14 aprile) potranno presentarla nuovamente attraverso il nuovo modulo allegato al bando pubblicato oggi.

Per informazioni e assistenza nella compilazione della domanda si può scrivere all’indirizzo mail buonispesa@comune.cesano-boscone.mi.it oppure contattare il numero 02.48.694.677 attivo da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 12.30. Il bando completo è disponibile sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo www.comune.cesano-boscone.mi.it.