Milano. Droga: 58enne arresta al Lorenteggio, pusher in manette al Ticinese

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 maggio 2020 – Sabato 2 maggio a Milano, la Polizia di Stato ha arrestato, in due distinti episodi, due persone per detenzione di #droga ai fini di spaccio.

I poliziotti della Squadra Mobile, nel contrastare il traffico di droga in città anche in periodo di lockdown, sono giunti in via Quarti, zona Lorenteggio, dove hanno notato uno strano via vai di persone nei pressi dell’appartamento abitato da una donna di 58 anni: lì hanno rinvenuto e sequestrato 31 dosi di cocaina già confezionate e pronte per essere vendute, un bilancino di precisione e mille euro. All’interno della tasca di un giubbotto della donna, una cittadina italiana incensurata, inoltre, gli agenti della Squadra Mobile altra cocaina che ha portato il totale della droga sequestrata a 50 grammi.

In serata, invece, gli agenti della Squadra Mobile hanno controllato in via Ovada, zona Ticinese, un uomo che aveva due involucri di cocaina con sé. Poi, all’interno dell’appartamento, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato altri 35 grammi di cocaina divisa in dosi, materiale per il confezionamento, bilancino e 1.300 euro. Il 46enne, cittadino italiano con precedenti per furto, è stato arrestato per spaccio.

