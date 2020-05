(mi-Lorenteggio.com) Giussano, 5 maggio 2020 – Intorno alle ore 12.00, in via Monte Grappa, all’altezza del civico 45, un 29enne ha perso il controllo della moto sulla quale viaggiava schiantandosi contro un ostacolo, morendo sul colpo. Inutili i soccorsi di un’ambulanza e di un’automedica. Per ricostruire l’esatta dinamica sono ancora in corso i rilievi della Polizia Locale.

V. A.