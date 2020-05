GUANTI MONOUSO E MASCHERINE, NON BUTTARLI DOVE CAPITA!

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 5 maggio 2020 – In seguito all’emergenza coronavirus, è notevolmente aumentato l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale, ovvero guanti in lattice monouso e mascherine, sia chirurgiche sia di vario tipo. E’ fondamentale gestire correttamente l’eliminazione di questi dispositivi, utilizzati ormai quotidianamente dai cittadini per proteggersi dal virus.

Purtroppo infatti, a causa dei comportamenti errati di alcuni, c’è stato un incremento degli abbandoni lungo i marciapiedi e nelle aree verdi di questi materiali: si ricorda che non sono biodegradabili e – oltre a inquinare l’ambiente – portano con sé anche un potenziale rischio sanitario e biologico. Vanno quindi gettati insieme ai rifiuti indifferenziati.