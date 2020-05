“I TALENTI DELLE DONNE”. IL COMITATO SCIENTIFICO DECIDE DI PROLUNGARE IL PALINSESTO FINO ALLA PRIMAVERA 2021

Milano, 5 maggio 2020 – Il Comitato scientifico de “I talenti delle donne” – il palinsesto culturale promosso dal Comune di Milano|Cultura con l’obiettivo di proporre lungo tutto il 2020 un percorso multidisciplinare sul protagonismo delle donne nelle diverse discipline del pensiero creativo – si è riunito oggi per valutare le prossime azioni alla luce del mutato contesto in virtù dell’emergenza sanitaria in corso e ha deciso di prolungare le iniziative e le attività legate al programma fino all’aprile del 2021.

La decisione è stata presa per poter riprogrammare le attività che erano già state progettate e che potranno essere realizzate a partire dal prossimo autunno e, soprattutto, in considerazione del fatto che l’attuale emergenza ha ancor più evidenziato l’assoluta necessità e urgenza di considerare fondamentale l’apporto delle donne in tutti gli aspetti della vita sociale e politica del nostro Paese, a partire dalle attività di ricerca scientifica e di cura medico-sanitaria.

Il Comitato scientifico de “I talenti delle donne” intende dare in questo senso, a partire dalla sua prossima convocazione, un contributo al Documento “Milano 2020”, la piattaforma di proposte e progetti aperta dal Comune di Milano per raccogliere suggerimenti per le successive fasi di riapertura della città.

Il programma de “I talenti delle donne” prosegue intanto con le attività online indicate sul sito web e sulla pagina FB dedicata.