Milano. Ordina marijuana su app delivery: indagato 27enne.

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 5 maggio 2020 – Ieri sera, in Centrale Operativa, è giunta la segnalazione di un rider che in una via della zona Bicocca aveva appena ritirato un pacco da consegnare in zona Porta Ticinese in quanto la confezione emanava un forte odore di marijuana.

I poliziotti della volante Monforte inviati sul posto hanno accertato che effettivamente, oltre ad una bottiglia di vino, il pacco conteneva circa 32grammi della sostanza stupefacente.

Con una “consegna controllata” gli agenti sono riusciti ad identificare l’acquirente, un 27enne brasiliano, che aveva fatto richiesta della consegne a domicilio tramite un’app.

L’uomo è stato indagato in stato di libertà per detenzione e spaccio di stupefacenti.

Redazione