Opera. Nuova ordinanza: via libera a corsa, passeggiata sulle ciclabili, apre il cimitero e sabato via al mercato

(mi-Lorenteggio.com) OPERA, 5 Maggio 2020 – Una nuova ordinanza allenta le maglie delle restrizioni poste lo scorso 30 aprile, quando il sindaco Antonino Nucera, per affrontare con prudenza la fase 2 del Coronavirus, riprendendo l’ordinanza Regionale in vigore in quel momento, aveva imposto norme più rigide rispetto a quanto previsto dal DPCM.

In particolare, aveva limitato l’attività motoria e sportiva, impedendo di allontanarsi più di 200 metri dalla propria abitazione. Restavano in vigore tutte le altre possibilità e cioè quella di incontrare i congiunti e fare la spesa in tutte le attività aperte, anche fuori paese.

“Ho assunto un provvedimento in assoluta buonafede – spiega il sindaco Antonino Nucera – per non vanificare gli sforzi che i miei cittadini hanno fatto rispettando le regole e preservando il nostro comune dai contagi del Coronavirus. Ho chiesto un po’ di prudenza, ho raccolto le sollecitazioni che mi sono giunte dai cittadini e abbiamo verificato come, in molti comuni, il 4 maggio sia stata una giornata particolarmente difficile per la gestione delle prime uscite. In tanti comuni i sindaci hanno richiamato all’ordine. Questo è proprio quello che volevo evitare. Nonostante le strumentalizzazioni politiche, i cittadini hanno capito la ratio del mio provvedimento: l’interesse per la salute della comunità”.

Con la nuova ordinanza è ora possibile

– correre, pedalare e passeggiare anche oltre i 200 metri dalla propria abitazione, anche con gli amici a quattro zampe

– correre, pedalare e passeggiare sulle ciclabili, strade poderali e campestri

– sedersi sulle panchine 1 persona alla volta

– transitare all’interno del Bosco in Città. Gli altri parchi e giardini pubblici, invece, restano chiusi

“Nei prossimi giorni, passo dopo passo, proseguiremo su questa strada – conclude il sindaco – la strada della prudenza per non vanificare gli sforzi fatti fino ad ora”.

Infatti, per mercoledì 6 maggio è prevista l’apertura del cimitero, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12 e sabato 9 aprirà anche il mercato, riservato ai soli banchi alimentari. Ovviamente nel rispetto di tutte le prescrizioni volte a garantire la sicurezza dei cittadini e il contenimento dei contagi.

Redazione