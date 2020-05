Rho. Consegna a casa delle mascherine alle persone over 65 e persone in situazioni di fragilità

Solo tramite richiesta al telefono 02 93332 777

(mi-Lorenteggio.com) Rho, 5 maggio 2020 – Le mascherine chirurgiche messe a disposizione da Regione Lombardia sono a disposizione delle persone over 65 e delle persone con handicap o in altre situazioni di fragilità, che ne potranno fare richiesta al call center 02 93332 777.

Gli operatori provvederanno ad organizzare la consegna direttamente a casa.

“E’ sempre operativa la distribuzione di mascherine chirurgiche da parte del Comune ai cittadini over 65 e in situazione di fragilità su richiesta, a domicilio. Parte delle mascherine fornite dalla Regione è stata distribuita anche ai medici di base, pediatri di libera scelta e alla Fondazione Restelli. Con l’entrata nella Fase 2 delle misure contro il contagio da coronovirus, non bisogna abbassare la guardia e deve essere maggiore la protezione di quella fascia della popolazione più fragile, costituita dagli over 65.”

Redazione