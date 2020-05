Rho. Donati oltre 18mila euro e 70 pc: grande solidarietà tra i rhodensi

Concluse le due raccolte promosse dal Comune di Rho per la spesa solidale e la raccolta pc per la didattica online

(mi-lorenteggio.com) Rho, 5 maggio 2020 – Oltre 18mila euro per la spesa solidale e 70 pc e tablet per la didattica a distanza: questi sono i risultati delle due raccolte promosse dall’Amministrazione comunale per aiutare le famiglie con la spesa e gli studenti con la didattica online in questo periodo di difficoltà.

“Ringraziamo i cittadini rhodensi, le imprese e le associazioni per la generosità che hanno dimostrato aderendo ai nostri due appelli – afferma il Sindaco Pietro Romano- In poche settimane abbiamo raccolto numerose donazioni su entrambi i fronti: per la spesa, abbiamo potuto integrare i fondi messi a disposizione dal Governo e accogliere le domande di altre 80 famiglie che si trovano in difficoltà economica per l’emergenza cornavirus, raggiungendo complessivamente 848 famiglie. In contemporanea abbiamo ricevuto 70 donazioni di pc e tablet, nuovi e usati, da distribuire agli studenti che non avevano strumenti per la didattica online e che rischiavano di rimanere esclusi dal percorso scolastico: abbiamo raccolto e consegnato i pc alle famiglie, integrando la distribuzione fatta direttamente dalle scuole grazie a specifici fondi ministeriali. Un grazie va anche al tecnico volontario che ha formattato e sistemato tutti i pc usati a tempo di record.

Oltre alla sorprendente generosità, ci hanno colpito i messaggi che abbiamo ricevuto dai donatori, felici di poter dare una mano in un momento difficile e di sentirsi parte di una comunità coesa e solidale. A nome di tutta la città, grazie a tutti i 167 donatori che hanno dimostrato una grande generosità e senso civico, due virtù fondamentali per affrontare questo periodo di crisi.”