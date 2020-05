Trezzano ottiene un finanziamento dalla Regione per la Polizia Locale

(mi-lorentegio.com) Trezzano sul Naviglio, 5 maggio – Il Comune di Trezzano sul Naviglio ottiene un finanziamento regionale per l’acquisto di dotazioni tecnico-strumentali, il rinnovo e l’incremento del parco veicoli destinato alla Polizia Locale per l’anno 2020. Nei giorni scorsi Regione Lombardia, infatti, ha approvato il piano di assegnazione dei contributi: Trezzano risulta tra gli enti ammessi e finanziati e riceverà il contributo di circa 14 mila euro. Questo fondo sarà utilizzato, insieme alle risorse comunali, per rinnovare la strumentazione in dotazione agli agenti di Polizia Locale, per un più efficace controllo del territorio.

“Ringrazio il comandante Michele Genna e i suoi collaboratori – dichiara il sindaco Fabio Bottero – perché grazie alla loro competenza abbiamo partecipato e vinto il bando regionale che prevede un cofinanziamento per l’acquisto di nuovi strumenti per i nostri agenti: alle nostre risorse comunali, si aggiungerà quindi il contributo regionale che consentirà un risparmio per il nostro Ente e la possibilità di incrementare l’investimento per la nostra Polizia Locale”.

Con i fondi saranno acquistati armadi corazzati (con serrature con combinazione), bodycam, fototrappole, dispositivi di sicurezza per il carico/scarico delle armi e due motocicli (per una spesa totale di circa 18 mila euro). Questi strumenti saranno utili per un miglior controllo del territorio e una maggiore sicurezza degli agenti e dei beni dell’Amministrazione comunale.

“Mai come in questo periodo – aggiunge il sindaco Bottero – comprendiamo l’importanza della nostra Polizia Locale, quotidianamente impegnata nel controllo del territorio e per la tutela dei nostri cittadini. Il comandante in persona monitora ogni giorno i nostri concittadini positivi al Covid-19 e chi è sottoposto a quarantena domiciliare, mentre i suoi agenti sono sul territorio: dall’11 marzo a fine aprile sono state controllate 1970 attività commerciali, 728 persone e 716 veicoli, oltre a 109 posti di blocco controllati. Sino al 31 maggio, inoltre, l’orario di lavoro è stato esteso fino alle 22. A tutto il Corpo di Polizia Locale un grande grazie”.