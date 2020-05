9 MAGGIO, PER LA FESTA DELL’EUROPA DIALOGO CON DAVID SASSOLI

(mi-Lorenteggio.com) MILANO, 6 maggio 2020 – In occasione del 9 maggio, Festa dell’Europa, le Federazioni del PD e GD della Lombardia hanno promosso un evento in diretta su Facebook con il Presidente del Parlamento europeo David Sassoli.

L’appuntamento virtuale, aperto a chiunque vorrà fare domande al Presidente Sassoli, è per sabato 9 alle ore 16 sulla pagina Facebook PD Milano Metropolitana (e sarà trasmesso contemporaneamente su tutte le pagine delle Federazioni provinciali del PD e GD lombarde).

Un’occasione – afferma la segretaria metropolitana del PD Silvia Roggiani – per riflettere sul ruolo dell’Europa in questa pandemia. Oggi questo continente è attraversato da fragilità e noi tutti ci stiamo chiedendo se l’Ue abbia offerto risposte adeguate a questa crisi mondiale, ma siamo convinti che solo restando all’interno di questa cornice potremo salvarci come Paese. Se rifiutassimo di impegnarci a trovare soluzioni condivise allora avremo perso tutti e – conclude la segretaria dem Roggiani – avrebbero la meglio risentimenti nazionalistici che rievocano un passato di cui non abbiamo nostalgia, con Stati che si facevano la guerra tra loro”.