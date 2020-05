CORONAVIRUS, FASE 2: IL 10 MAGGIO DAI BUDDHISTI ITALIANI UN MILIONE DI EURO ALLA CULTURA DEI TERRITORI

Un fondo speciale per le diverse realtà del mondo della cultura, un’area socio-economica particolarmente provata dalla situazione emergenziale del Coronavirus.

“Una dimensione del nostro Paese da cui ripartire, gettando le fondamenta di un nuovo modo di stare assieme e di crescere”.

(mi-lorenteggio.com) Roma, 6 maggio 2020 – Dall’Unione Buddhista Italiana in arrivo un fondo speciale di un milione di euro per sostenere la cultura radicata nei territori da nord a sud. In questo modo i buddhisti italiani desiderano sostenere quelle realtà della cultura che svolgono un’insostituibile opera di testimonianza e conservazione delle tradizioni culturali locali oltre che rappresentare spesso un presidio di socialità.

“Con questi fondi – spiega Filippo Scianna, presidente dell’UBI – vogliamo intervenire a sostegno di un settore nevralgico della società e dell’economia italiana, messo seriamente in difficoltà dall’emergenza Coronavirus e che dovrà affrontare ancora mesi di grande incertezza e sofferenza. La nostra scelta ha l’obiettivo di sostenere e valorizzare diverse realtà che operano sui territori del nostro Paese e rappresentano una risposta preziosa al degrado civile oltre che culturale”.

La call per accedere al fondo speciale sarà aperta dal 10 e fino al 20 maggio e comunque fino ad esaurimento del fondo stesso sul sito www.unionebuddhistaitaliana.it. Qui si troveranno tutte le informazioni e i criteri che guideranno la selezione dei soggetti che potranno fare domanda.

“Il nostro – conclude il presidente Scianna – è un piccolo gesto rispetto all’enorme esigenza creatasi, che vuole comunque testimoniare l’importanza di tutelare il lavoro di queste persone e ribadire come il mondo della cultura debba continuare ad avere il posto che merita nella società italiana. Attraverso questo impegno vogliamo anche rimarcare come cultura e ricerca interiore siano spesso intrecciate nelle vite degli esseri umani, sostenendosi reciprocamente e testimoniando come la conoscenza possa concorrere a renderci migliori ed essere un motore decisivo per la ripartenza”.

