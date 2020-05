Rho. Lavori a Biringhello: asfaltatura e rifacimento del dosso vicino alla chiesetta

Dopo la realizzazione del dosso in via Biringhello e gli scavi di Open Fiber ora i lavori

(mi-Lorenteggio.com) Rho, 6 maggio 2020 – Venerdì 8 maggio sarà eseguito il rifacimento della pavimentazione stradale di via Biringhello nel tratto tra la statale del Sempione SS 33 e via Emilia.

I lavori saranno conclusi il giorno stesso.

Nella seconda metà di maggio sono inoltre previsti i lavori per la sistemazione del dosso in autobloccanti di pietra nei pressi della chiesetta di Biringhello (Chiesa della S.ma Trinità).

Per consentire di svolgere i lavori più velocemente, sarà istituita una deviazione temporanea del flusso veicolare della via Biringhello, facendo transitare le auto nelle vie Biringhello, via Toscana e via Emilia nel doppio senso di marcia, quindi sia in andata che in ritorno.

A tal proposito sono posizionati i divieti di sosta (via Emilia e primo pezzo via Biringhello) in modo da garantire il più possibile la fluidità della viabilità .

“Gli interventi erano già programmati, – afferma l’Assessore ai Lavori Pubblici Maria Rita Vergani – ma sono stati rinviati a causa della realizzazione nell’ottobre scorso del nuovo dosso, richiesto da una mozione, e a causa degli scavi per la posa della fibra da parte di “Open Fiber”. Finite entrambe le opere, e giunta la stagione adatta, adesso si asfalta, come già annunciato l’anno scorso, e si sistema il “vecchio” dosso un po’ sconnesso, ma già esistente”.