Rho. Sospensione della 2° fattura per alcune attività commerciali

Rinvio di pagamento e rateizzazione TARI per le altre attività produttive e commerciali

(mi-lorenteggio.com) Rho, 6 maggio 2020 – Oltre al rinvio del termine di pagamento della TARI – Tariffa Rifiuti e alla sua rateizzazione, l’Amministrazione comunale in accordo con A.Se.R. SpA ha previsto la sospensione della fattura del 2° quadrimestre per alcune attività commerciali particolarmente penalizzate dall’emergenza Covid 19 e dal lockdown.

“A seguito delle istanze presentate da Confcommercio, con la quale abbiamo un rapporto di confronto diretto, e in attesa dei provvedimenti nazionali e regionali mettiamo in campo questo ulteriore sostegno alle attività economiche chiuse per l’emergenza sanitaria in corso, che si è tramutata in una profonda crisi economica. – afferma l’Assessore al Bilancio e Tributi Andrea Orlandi – Questo in attesa della definizione di ulteriori provvedimenti per contribuire a promuovere la ripresa del nostro territorio che saranno discussi in seno al Consiglio Comunale e condivisi con le associazioni di categoria”.

Per le seguenti categorie di utenze non domestiche la fattura relativa al secondo quadrimestre non sarà emessa: TABELLA ALLEGATA

Per le altre utenze non domestiche non ricomprese nell’elenco, come già dichiarato a marzo, saranno emesse le regolari fatture quadrimestrali che, su istanza, potranno eventualmente scegliere:

• il rinvio del termine di pagamento fino a un massimo di 120 giorni oltre la scadenza naturale della fattura (giorni 120 + 30);

• la rateizzazione senza interessi, da adempiersi entro i 6 mesi successivi la scadenza naturale della fattura (giorni 30).

Per accedere a questa azioni di sostegno, bisogna presentare una domanda da trasmettersi a mezzo PEC, ovvero a mezzo mail, fax o a mano previo appuntamento, contattando il Servizio Clienti di A.Se.R SpA.

I moduli d’istanza saranno resi disponibili in prossimità dall’emissione della fattura (maggio 2020), tutte le informazioni saranno contenute all’interno della fattura stessa e pubblicate sul sito internet www.aserspa.net.

Il Servizio Clienti di A.Se.R potrà dare maggiori informazioni e dettagli sulla presentazione della domanda e sulle categorie tariffarie che beneficiano della sospensione della fatturazione.

In presenza di particolari criticità per le utenze non domestiche non inserite nell’elenco di cui sopra, il Servizio Clienti di A.Se.R è disponibile a valutare i singoli casi presentati.

Si ricorda che il Servizio Clienti di A.Se.R è sempre operativo, ma esclusivamente in modalità telematica ai seguenti contatti :

Sito internet aserspa.net

E-mail tariffa@aserspa.net – tecnico@aserspa.net

Numero verde 800.756.346

Centralino 02.939989.1