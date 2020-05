Buccinasco. Un aiuto concreto all’imprenditoria locale: stop alle tasse comunali fino a 6 mesi

(mi-Lorenteggio.com) Buccinasco, 7 maggio 2020 – Le attività commerciali di Buccinasco NON pagheranno le tasse comunali TOSAP e TARI. Una misura importante a favore dell’imprenditoria locale, duramente colpita dall’emergenza Coronavirus che ha costretto alla chiusura per mesi di bar, ristoranti e negozi, riducendo anche le attività dei pochi esercizi aperti.

Per decisione della Giunta comunale, la Tassa sui rifiuti non sarà applicata fino a 6 mesi a seconda delle categorie, dai bar alle attività artigianali, fino a negozi, uffici, attività industriali con capannoni o locali tipo discoteche. Per quest’anno, inoltre, la scadenza per il pagamento della prima rata è rimandata al 31 luglio. Sarà quasi pari a zero la Tassa di occupazione del suolo pubblico sulle occupazioni temporanee di bar e ristoranti, con una riduzione fino al 90% che va ad aggiungersi ad altre agevolazioni già introdotte dal Comune nei mesi scorsi.

“Abbiamo risposto a un bisogno reale dei nostri commercianti – dichiara Mario Ciccarelli, assessore al Commercio – che in questi mesi sono rimasti fermi e potranno ripartire a piccoli passi: ci hanno chiesto di rimandare le scadenze dei pagamenti, noi abbiamo fatto di più: abbiamo ritenuto giusto e doveroso NON richiedere la tassa sui rifiuti per questo periodo e abbiamo voluto favorire bar e ristoranti che d’ora in poi avranno bisogno di più spazio per accogliere i clienti (quando si potrà, per ora è previsto solo il servizio a domicilio o d’asporto)”.

“Anche per i privati la scadenza della TARI – aggiunge il sindaco Rino Pruiti – è rinviata al 31 luglio: è un tributo comunale quindi possiamo rimandare i termini per il pagamento. Per l’IMU attendiamo eventuali interventi dal Governo, in questo caso non possiamo decidere da soli, ma auspichiamo che si dia la possibilità di dilazionare i pagamenti per chi è in difficoltà”.