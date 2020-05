(mi-Lorenteggio.com) Cinisello Balsamo, 7 maggio 2020 – Stanotte, alle ore 03:57, in un appartamento di via Libertà, un 36enne, V. M., nel tentativo di spegnere il fuoco divampato da un materasso, ha riportato ustioni fino al 3° grado ad entrambe le mani. Soccorso dai Carabinieri e da un’ambulanza è stato portato in codice giallo al Niguarda.

V. A.