CORONAVIRUS. BERGAMO, PRESIDENTE FONTANA SALUTA MILITARI RUSSI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 07 maggio 2020 – “L’arrivo del contingente venuto dalla

Russia e’ stato molto importante, sia sotto l’aspetto lavorativo

ma anche e soprattutto dal punto di vista psicologico e di

supporto alla popolazione”. Lo ha detto l’assessore regionale al

Turismo, Marketing territoriale e Moda Lara Magoni in occasione

del saluto al contingente russo oggi a Bergamo.

“Noi bergamaschi – ha proseguito l’assessore – abbiamo vissuto

sulla nostra pelle una pandemia di un’eccezionalita’ gravissima.

Il nostro orgoglio non e’ mai venuto meno e si manifesta anche

oggi nel salutare e ringraziare chi, come queste donne e questi

uomini venuti da lontano, sono approdati fin qui per sostenerci

e dare un supporto davvero importante a noi che viviamo in

questo territorio”.