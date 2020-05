Coronavirus. I Sindaci dell’Abbiatense al lavoro per rendere disponibili i test sierologici

(mi-lorenteggio.com) ABBIATEGRASSO, 7 maggio 2020 – I Sindaci dell’Abbiatense si sono riuniti oggi pomeriggio in videoconferenza, in occasione dell’assemblea del Piano di Zona e si sono confrontati sull’ opportunità di organizzare sul territorio la facoltà di accedere, da parte dei cittadini che liberamente vi volessero aderire, ad una campagna di test sierologici. Sono test che consentono di individuare chi è venuto a contatto con il virus e se ha sviluppato anticorpi specifici.

In altre Regioni italiane si stanno già realizzando, e in Regione Lombardia si stanno svolgendo da alcuni giorni, gestiti dalla Regione stessa. In questi giorni Regione Lombardia dovrebbe approvare una delibera che permetterà di realizzare tali test a tutti i laboratori – anche privati – in possesso dei requisiti per farli, e quindi ci sarà la possibilità di fare molti più test e in modo più diffuso.

I Sindaci dei Comuni dell’Abbiatense hanno già contattato alcuni laboratori, intendono avvalersi di questa opportunità e offrire ai propri cittadini che lo volessero, a proprie spese, di sottoporsi ai test sierologici per permettere di venire a conoscenza della propria condizione, relativamente allo sviluppo di anticorpi a COVID-19.

Appena Regione Lombardia pubblicherà la delibera che autorizza e regolarizza i test, i Comuni si attiveranno, organizzeranno le modalità in collaborazione con i laboratori disponibili e informeranno i propri cittadini sulle condizioni per aderire.

Redazione