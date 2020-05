CORONAVIRUS. MILANO: UN TEAM DI 30 OPERATORI ‘SOSTIENE’ TELEONICAMENTE GLI ‘OVER 65’ CASE ALER: OLTRE 15.000 CHIAMATE

ASSESSORE BOLOGNINI: SEGNALE DI SOLIDARIETA’, SERVIZIO PROSEGUE

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 7 maggio 2020 – Dedicato agli anziani che vivono in

alloggi di residenza pubblica: e’ il nuovo servizio telefonico

avviato da Aler Milano per ‘sostenere’ persone ‘over 65 anni’

che si trovano in difficolta’.

Obiettivo? Aiutare a superare le tante criticita’ legate

all’emergenza Coronavirus.

“La Regione e Aler – sottolinea Stefano Bolognini, assessore

regionale alle Politiche sociali, abitative e Disabilita’ – sono

al fianco dei piu’ deboli. E sono impegnati a proteggerli,

aiutarli e assisterli, in particolare in questo momento critico.

Quest’iniziativa di sensibilita’ per i piu’ fragili merita un

plauso. E’ un gesto di attenzione per i nostri cari e amati nonni

che, talvolta per orgoglio, sono timorosi nel chiedere aiuto.

Una telefonata che puo’ fare tanto per rendere loro meno

difficile il periodo critico che stiamo vivendo”.

UN TEAM DI 30 PERSONE AL SERVIZIO DEI PIU’ DEBOLI – Per

realizzare questo nuovo servizio di vicinanza, Aler Milano ha

costituito e formato una squadra di 30 persone. Gli operatori si

sono attivati in ‘lavoro agile’, da casa. Nella prima fase

sperimentale, cominciata a marzo, il team ha telefonato e

fornito sostegno morale, attenzione, ascolto gia’ a migliaia di

anziani. “Nel corso della chiamata – spiega l’assessore –

vengono date agli inquilini tutte le indicazioni utili anche

sulle prescrizioni sanitarie attivate dalla Regione Lombardia e

sulle iniziative Aler. Vengono, inoltre, raccolte richieste di

intervento o di aiuto”.

IN DUE MESI OLTRE 15.000 TELEFONATE – “Sono state oltre 8.000 le

chiamate effettuate a marzo – evidenzia Bolognini – e numeri

simili sono stati registrati nel mese di aprile. A giudicare da

come e’ stato accolto questo servizio e dai risultati ottenuti,

direi che ha superato brillantemente la fase di test. Aler

Milano, che ringrazio, proseguira’ quindi nell’iniziativa che

potrebbe essere estesa anche ad altre realta’. Un importante

segnale di solidarieta’ e di vicinanza ai tanti inquilini di

alloggi popolari che in questo momento soffrono anche di

solitudine. Aler e Regione ci sono e lo dimostrano anche con

iniziative e azioni di sostegno come questa”.