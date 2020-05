CORONAVIRUS, SERTORI: REGIONE LOMBARDIA INVESTE SU RIPARTENZA PUNTANDO SU CANTIERI E TURISMO MONTANO

Milano, 07 maggio 2020 – “Oggi con il ritorno nei loro Paesi dei

contingenti di medici russi e americani si chiude una fase,

quella dell’emergenza piu’ acuta, nella quale ci hanno dato un

operoso sostegno, e si va verso un alleggerimento della

pressione che, per oltre due mesi ha gravato sulla Lombardia e

sui suoi ospedali. Continuano ad aumentare i tamponi e a

diminuire i casi positivi”.

Cosi’ l’assessore regionale agli Enti locali, Montagna e Piccoli

comuni Massimo Sertori e’ intervenuto oggi in diretta sulla

pagina Facebook di Lombardia Notizie Online.

“Prende corpo, intanto, il Piano Marshall (consultabile sul sito

di Regione Lombardia dove e’ tracciabile la destinazione delle

risorse)

cui Regione Lombardia che ha destinato 3 miliardi di euro, di

cui i primi 400 milioni immediatamente disponibili, agli Enti

locali” ha aggiunto Sertori.

Nel dettaglio, oltre 348 milioni di euro sono stati destinati ai

Comuni e oltre 51 milioni di euro alle Province. Ogni Comune, in

base alle sue dimensioni, ha avuto un riparto calcolato in base

alla popolazione e computato in base agli scaglionamenti gia’

utilizzati da parte dello Stato.

EDILIZIA, ENERGIA PER RIPARTIRE – “Energia per ripartire. Le

risorse – ha commentato l’assessore agli Enti locali – possono

essere spese per tutti gli interventi necessari sui territori e

abbiamo lasciato massima liberta’ ai sindaci di scegliere in

quali settori effettuare gli investimenti. Entro sei mesi avremo

in Lombardia oltre 600 nuovi cantieri. In un comparto come

quello dell’edilizia, iniettare risorse aiutera’ a ripartire piu’

velocemente e a dare una boccata d’ossigeno all’economia dopo

due mesi di lockdown”.

ECONOMIA MONTAGNA, VOLANO PER TURISMO ATTUALE – “Abbiamo poi

destinato anche 3,3 milioni all’economia della montagna per

favorire lo sviluppo di rifugi e bivacchi. Un aiuto effettivo –

ha ricordato Sertori – per un turismo che, a maggior ragione

dopo un periodo difficile come quello che abbiamo vissuto,

prendera’ sicuramente il via con una stagione che si preannuncia

promettente”.

Nel dettaglio, 1,3 milioni di euro per il 2020 e 1 milione di

euro per ciascun anno del biennio 2021 – 2022: con queste

risorse, Regione Lombardia intende avviare un bando finalizzato

all’erogazione di contributi per la riqualificazione di rifugi e

bivacchi esistenti. Tali contributi saranno destinati al

miglioramento del delicato contesto ambientale e paesaggistico

in cui le strutture si trovano e, in particolare, a consentire

l’abbattimento delle barriere architettoniche, rendendone piu’

agevole la fruibilita’.

MONTAGNE SEMPRE PIU’RICHIESTE DOPO LOCKDOWN – “Abbiamo gia’ avuto

sentore che anche le case di vacanza in Valtellina e

Valchiavenna sono molto richieste: e’ evidente che l’esperienza

cui siamo passati attraverso, ha fatto crescere una domanda

forte di queste zone, con spazi aperti e basse concentrazioni

abitative. Oggi la tradizionale vocazione turistica delle nostre

montagne e’ dunque rafforzata dalla percezione di tranquillita’ e

di sicurezza di un territorio che e’ stato, tra l’altro, toccato

solo marginalmente dalla diffusione del virus. Un territorio,

che insieme a Milano e Cortina ospitera’ le Olimpiadi 2026”.

OLIMPIADI PIU’ VICINE – “Ieri la legge olimpica e’ diventata

realta’, – ha concluso – un ulteriore elemento per investire su

adeguamento infrastrutturale e arrivare all’appuntamento

preparati per offrire un grande spettacolo a tutto il mondo”.