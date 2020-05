FASE-2, PRESIDENTE FONTANA E ASSESSORE GALLERA: DOPO EMERGENZA, GRADUALE RITORNO A NORMALITA’ DEGLI OSPEDALI LOMBARDI

RIPRENDONO ATTIVITA’ ORDINARIE MA STRUTTURE SEMPRE IN ALLERTA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 07 maggio 2020 – Una ripresa attenta, sicura e graduale

delle attivita’ degli ospedali Lombardi, che devono rimanere

pronti a fronteggiare qualsiasi nuova emergenza.

E’ questo il contenuto di uno specifico provvedimento che la

Giunta Regionale ha approvato oggi in seduta straordinaria.

“I reparti degli ospedali si stanno alleggerendo dopo la grande

emergenza – sottolinea il presidente Attilio Fontana – pertanto

la ripresa dell’attivita’ ordinaria di ricovero puo’ avvenire in

modo graduale fino a un massimo del 60-70% dell’attivita’ erogata

dalla struttura prima dell’evidenziarsi della pandemia e

riguardera’ i pazienti che necessitano di prestazioni non

rinviabili oltre i 60 giorni di attesa. Per ogni Struttura

Ospedaliera, pubblica e privata accreditata e’ necessario

prevedere l’accesso a percorsi definiti e differenziati per i

pazienti in funzione della certezza o della probabilita’ di

essere COVID positivi. Abbiamo previsto ogni accorgimento per

garantire la sicurezza massima dei pazienti”.

AREE DI DEGENZA COVID – “Ogni Struttura sanitaria dovra’ dotarsi,

secondo propri modelli organizzativi, – spiega l’assessore al

Welfare Giulio Gallera – di aree di degenza COVID il cui accesso

dovra’ essere riservato alle sole persone strettamente dedicate

all’attivita’ clinico assistenziale di tali pazienti. I degenti

in questa area non potranno ricevere visite e dovranno

rigorosamente rispettare le misure di isolamento previste;

Dovranno essere limitate al minimo gli accessi di consulenti e,

per quanto possibile, si dovranno utilizzare le risorse della

telemedicina. Il personale tutto che lavora in queste aree deve

indossare i DPI previsti e sintetizzati anche nelle note

regionali diramate, in funzione delle manovre di assistenza che

vengono eseguite”.

AREE DI DEGENZA COVID FREE – “Dovranno essere inoltre previste –

aggiungono Fontana e Gallera – aree dedicate esclusivamente alla

degenza di Pazienti COVID free con personale sanitario

dedicato”.

Il personale deve indossare comunque mascherina chirurgica,

guanti e camice, fatte salve misure di protezione maggiori

sempre in funzione delle manovre di assistenza che vengono

eseguite.

SALE OPERATORIE – Sara’ necessario considerare, laddove presente

ed utilizzabile, l’attivazione di un blocco operatorio ad uso

esclusivo dei Pazienti candidati a chirurgia elettive e

prevedere una separazione per quanto possibile fisica e completa

di materiali e personale tra le sale operatorie dedicate ai

Pazienti COVID E NO-COVID.

Completamente separati devono essere anche i percorsi di

ingresso e uscita dai blocchi/sale operatorie COVID FREE ed i

percorsi di accesso dalla/e aree di degenza COVID FREE.

AREE INTENSIVE – “Durante l’epidemia COVID 19 – commenta

l’Assessore Gallera – tutte le strutture pubbliche e private

accreditate hanno implementato posti letto di terapia intensiva

per far fronte alla gestione dei pazienti con grave

insufficienza respiratoria. La dotazione regionale di tali posti

e’ pertanto piu’ che raddoppiata nell’arco di poche settimane e si

e’ assistito ad un processo di trasformazione di diverse aree

dell’ospedale fino ad arrivare ad una capienza massima che ha

superato le1800 postazioni e ha permesso di far fronte alle

necessita’ che giornalmente venivano rappresentate alla Unita’ di

Crisi”.

Stante la progressiva riduzione della necessita’ di posti letto

di Terapia Intensiva per pazienti COVID, e la conseguente

rimodulazione complessiva di ogni Presidio ospedaliero, si

ritiene necessario che vengano comunque garantite unita’ dedicate

e distinte per pazienti intensivi COVID positivi.

“Tutte le aree realizzate in ampliamento nel periodo di

emergenza – aggiunge il presidente Fontana – devono essere

mantenute arredate e attrezzate e pronte ad un’eventuale

ulteriore immediata attivazione”.

ACCESSO AL PRONTO SOCCORSO PER PRESTAZIONI URGENTI –

All’ingresso tutti gli operatori sanitari, gli utenti e gli

eventuali accompagnatori autorizzati di minori, disabili, utenti

fragili non autosufficienti devono essere dotati di mascherina

chirurgica e guanti per tutto il tempo di permanenza in Pronto

Soccorso e nelle aree di attesa e devono rispettare le

indicazioni di distanziamento interpersonale.

In questa fase e’ indispensabile che all’interno dei Pronto

Soccorso siano mantenuti distinti e funzionalmente separati i

percorsi di gestione e cura dei pazienti con e senza sintomi

sospetti Covid-19 al fine di ridurre al minimo le possibilita’ di

contagio in questo contesto.

Indipendentemente dalla modalita’ di arrivo (AREU o

autopresentazione), tutti gli utenti che accedono al PS, devono

transitare in un’area dove vengono identificati i pazienti con

sintomi compatibili con Covid-19 (febbre e/o influenza like

sindrome -ILI, tosse mal di gola difficolta’ respiratoria) e, in

tal caso, avviati alla valutazione all’interno di un percorso

Covid-19. In caso contrario e’ invece previsto l’avvio al

percorso standard, con esecuzione comunque del tampone n.f.

prima dell’eventuale ricovero.

In caso di sintomi/segni significativi di sospetta infezione

respiratoria Covid 19 il soggetto dovra’ essere sottoposto a

tampone naso-faringeo e sostare in spazi del PS dedicati,

secondo un percorso distinto da quello per gli utenti ordinari

fino all’arrivo del referto del tampone; nel caso in cui non sia

necessario trattenere il paziente in osservazione, lo stesso

potra’ essere dimesso a domicilio con indicazione all’isolamento

fino ad esito tampone. In caso di positivita’, tale esito verra’

comunicato all’ATS affinche’ si proceda con l’informazione al

MMG, l’indagine epidemiologica e le misure di quarantena.

Se la situazione di emergenza/urgenza non consente di attendere

il referto, il paziente va trattato come Covid 19 positivo anche

nel proseguo del percorso di diagnosi e cura all’interno della

struttura (compreso l’accesso alle diagnostiche, alle TI/SI e

alle Sale Operatorie), facendo indossare la mascherina

chirurgica, proteggendo per quanto possibile il paziente in

questo percorso.

ACCESSI PER PRESTAZIONI AMBULATORIALI – Per la programmazione

dell’attivita’ ambulatoriale andranno privilegiate le modalita’ di

erogazione di prestazioni di telemedicina, specialmente per

quanto attiene le visite di controllo, l’aggiornamento dei piani

terapeutici, il follow-up.

L’orario di erogazione delle prestazioni ambulatoriali in

struttura dovra’ essere quanto piu’ possibile ampliato per

limitare l’afflusso e lo stazionamento di persone all’interno

delle sale di attesa e delle aree visita/diagnostica.

All’atto della prenotazione l’utente verra’ informato sulle

modalita’ di accesso, sia per quanto attiene alla possibilita’ o

meno di essere accompagnato che alla necessita’ di indossare la

mascherina.

L’ingresso in struttura: deve essere regolamentato, deve essere

preventivamente fortemente sconsigliato prima di 15 minuti

dell’orario della prestazione, non deve prevedere, di norma, la

presenza di accompagnatore, eccezion fatta per minori, disabili,

utenti fragili non autosufficienti.