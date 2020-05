Scuola online, non solo per gli alunni

Tutto il tempo che abbiamo a disposizione stando a casa potremmo impiegarlo per tornare a studiare

Milano, 7 maggio 2020 – Prendiamo esempio da tutti i bambini e adolescenti che la mattina si svegliano, aprono il Pc e iniziano a seguire le loro lezioni. Poi, diligentemente, studiano ciò che devono sul materiale fornito. Non c’è bisogno di tornare a scuola per farlo, possiamo decidere di tornare a studiare, vuoi per migliorare la nostra situazione lavorativa, vuoi per un riscatto personale. Qualunque sia la tua motivazione, dovrà poi essere accompagnata da gesti concreti: se pensi di non avere abbastanza tempo o il tuo stile di vita non ti consentirebbe di frequentare l’università, allora la tua soluzione potrebbe essere una laurea online. Ad oggi sono tantissimi gli atenei riconosciuti dal Miur, come Unicusano, che hanno una vastissima offerta formativa. Se poi provi una nostalgia così grande per i banchi di scuola, perché non ti iscrivi all’università di Scienze della Formazione? Potresti tornarci come maestra!

Perché scegliere una laurea online

Sicuramente l’Università è anche scambio e confronto, però a volte è materialmente impossibile seguire i corsi in Facoltà o sostenere i ritmi di un ateneo tradizionale: una volta valutate le proprie esigenze e necessità, possiamo scegliere di seguire l’Università online per semplificarci la vita non trascurando la propria formazione. Vediamo qualche pro e contro di questa scelta.

Perché sì

Accessibilità. Non andremo incontro al numero chiuso, non dovremo affrontare test di ingresso, ma soprattutto non saremo vincolati da scadenze strette e irrevocabili per le iscrizioni. Dimentichiamo la burocrazia per concentrarci solo sul nostro studio.

Flessibilità. Forse questo è il pro che fa pendere l’ago della bilancia di molti verso una laurea online. Le lezioni sono disponibili h24, per cui possono essere seguite nel momento che preferiamo, da casa o ovunque ci troviamo.

Rapporto con tutor, docenti e segreteria. Sembra un paradosso dato che non c’è vicinanza fisica, ma nell’Università Telematica sono più semplici da gestire: saremo svincolati da orari, file da rispettare, ma soprattutto – essendo il web l’unico modo di comunicazione – risulta piuttosto efficace.

Perché no

Contatto con i colleghi. Sicuramente lo scambio interpersonale non è semplice, nonostante ci siano strumenti di aggregazione telematica come gruppi di facebook. Sicuramente non ne sentiranno troppo la mancanza gli studenti lavoratori che sono un po’ più avanti con gli anni e si iscrivono a un corso di laurea o master online per migliorare la propria posizione o per questioni personali.

Lifestyle universitario. Sicuramente frequentare l’Università tradizionale ha tutto un background di esperienze di vita che non tutti sono disposti a perdere: feste, coinquilini, aperitivi, eventi serali.

È vero che l’università telematica costa tantissimo?

Facendo qualche conto sulle varie voci di spesa che prevede l’università, non pensiamo di doverci svenare per una laurea online all’università Telematica Unicusano! Si sa, le spese per mandare avanti tutto sono tante e non tutti vorrebbero intaccare le proprie finanze risparmiando ove possibile. Allora vi tranquillizziamo subito mettendo le cose in chiaro: sicuramente la retta annuale per l’università telematica è più alta rispetto a quella tradizionale, anche se non di tantissimo, l’unica differenza è che non varia a seconda dell’Isee. In compenso sono previste delle convenzioni per alcune categorie. Inoltre, non sosterremo spese di trasporto per raggiungere la facoltà, di affitto se dobbiamo cambiare città per studiare, né spenderemo soldi per l’acquisto dei manuali, dato che il materiale sarà fornito online.

L. M.