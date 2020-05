Arcore. Incidente sulla SP7, atterrato l’elisoccorso: due feriti

(mi-Lorenteggio.com) Arcore, 8 maggio 2020 – Nella serata di oggi, poco dopo le 18.00 di oggi, lungo la S.P.7 all’altezza dell’incrocio con la via Ca’ Bianca e via Parini, per un incidente tra più di due veicoli, due uomini, uno 71 anni e l’altro di 38 anni, sono stati trasportati all’ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo, dopo esser stati soccorsi anche dai Vigili del Fuoco e dalle forze dell’ordine. Uno dei due feriti è stato trasportato in elicottero, giunto da Como, l’altro con un’ambulanza della Croce Bianca di Crescenzago.

V. A.