Buccinasco. Orti comunali, torna l’orario dalle 5 alle 22

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco (8 maggio 2020) – Da sabato 9 maggio gli ortisti non avranno limitazioni di orari per accedere agli orti comunali di via dei Lavoratori e via degli Alpini: tornano dunque gli orari previsti dal Regolamento comunale, dalle 5 alle 22 dal lunedì alla domenica. Si comincia da domani mattina, sabato 9 maggio. Lo ha stabilito il sindaco Rino Pruiti che questa mattina ha firmato l’Ordinanza 20/2020, con lo scopo di evitare assembramenti all’arrivo e al rientro a casa. Secondo l’Ordinanza, l’assegnatario potrà essere aiutato, nella lavorazione dell’orto, da un solo familiare (fino al secondo grado), come prevede lo stesso Regolamento degli orti.

“Ampliamo gli orari per accedere agli orti – spiega il sindaco Rino Pruiti – in modo da non concentrare in poche ore gli ingressi ed evitare il sovraffollamento. Rispondiamo così alle richieste degli stessi ortisti a cui chiediamo un serio impegno a rispettare le regole. Solo l’assegnatario può recarsi presso il proprio orto, al massimo con l’aiuto di uno stretto familiare (moglie/marito, figlio, nipote). Il Regolamento non prevede che gli orti siano condivisi in società né che se ne possano occupare degli estranei incaricati dai titolari, pena la revoca dell’assegnazione”.

“Valgono per gli ortisti le stesse regole previste per tutti coloro che escono dalla propria abitazione – aggiunge il sindaco Pruiti – quindi indossare la mascherina o qualunque indumento per coprire naso e bocca, mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro, evitare gli assembramenti”.

Per chi non osserva l’Ordinanza, si procederà con la sanzione amministrativa di 300 euro e la revoca dell’assegnazione dell’orto, oltre alla segnalazione alla competenze Autorità Giudiziaria.