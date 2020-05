Buccinasco. Piattaforma ecologica, da lunedì 11 maggio ingresso libero

L’accesso sarà consentito negli orari consueti di apertura della struttura comunale fino a quattro veicoli contemporaneamente ai soli utenti muniti di mascherina. Necessario mantenere le distanze di sicurezza.

Buccinasco (8 maggio 2020) – Da lunedì 11 maggio non sarà più necessario richiedere l’appuntamento per l’accesso alla Piattaforma Ecologica di via dell’Industria 5/d: i residenti di Buccinasco potranno accedere alla struttura comunale nei consueti orari di apertura. Dovranno obbligatoriamente essere rispettate tutte le disposizioni necessarie a garantire lo svolgimento delle attività nel rispetto delle misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza da Covid-19:

• Accesso all’impianto per non più di 4 veicoli contemporaneamente. Ulteriori mezzi dovranno attendere all’esterno nell’area di parcheggio, fino a indicazione del personale • Accesso consentito esclusivamente agli utenti muniti di mascherina o idonea copertura di naso e bocca • Gli utenti saranno accompagnati dal personale e aiutati nelle operazioni di scarico, con l’obbligo di mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro.

Se si dovessero rilevare difficoltà, si tornerà alla modalità con prenotazione telefonica.

ORARI DI ACCESSO ALLA PIATTAFORMA Gli orari fino al 30 settembre (agosto escluso) sono i seguenti: ✔ lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17 ✔ martedì, giovedì e sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 ✔ domenica dalle 9 alle 13 Ad agosto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17; domenica dalle 9 alle 13

COSA SI BUTTA IN PIATTAFORMA La Piattaforma ecologica è un’area attrezzata e custodita dove i cittadini possono portare tutti i materiali riciclabili, anche voluminosi (come il vetro o gli imballaggi di cartone), i rifiuti ingombranti, i rifiuti urbani pericolosi, i rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) come i piccoli elettrodomestici, pile e batterie, lampadine a basso consumo e neon. Si possono anche conferire oli vegetali, contenitori spray e cartucce toner.

NON possono essere portati nella piattaforma materiali edili in genere come cartongesso, teli bituminosi, lana di roccia, materiali isolanti in genere (provenienti da operazioni di costruzione e demolizione): questi materiali devono essere smaltiti dalle imprese che effettuano i lavori presso impianti autorizzati e secondo le modalità previste dalla legge. È raccomandato, inoltre, farsi sempre rilasciare una fotocopia del Formulario di trasporto dei rifiuti dalla società autorizzata allo smaltimento. È VIETATO ABBANDONARE I RIFIUTI AL DI FUORI DELL’AREA DELLA PIATTAFORMA