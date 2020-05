(mi-Lorenteggio.com) Milano, 8 maggio 2020 – Nel tardo pomeriggio di oggi, al Q.re Olmi, nel parchetto adiacente tra la via dei Larici e via degli Ulivi, Polizia Locale e Vigili del Fuoco sono stati impegnati per domare un incendio che ha coinvolto degli arbusti e i pioppi bianchi, che in questi giorni stanno “imbiancando” parte della zona.

V. A.