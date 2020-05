Trezzano. Concorso letterario “Appuntamento in nero”

La Pro Loco di Trezzano, l’Associazione Iventicinque, il Comune e la Biblioteca comunale O. Bego, promuovono la cultura e la creatività con la prima edizione di un concorso per autori di racconti brevi e inediti noir

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 8 maggio – Al via la prima edizione del concorso letterario nazionale “Appuntamento in nero”, con lo scopo di promuovere la cultura letteraria e la creatività. Ad organizzarla Pro Loco di Trezzano sul Naviglio, Associazione IVenticinque, Amministrazione comunale e Biblioteca comunale O. Bego.

L’iscrizione è aperta ad autrici e autori maggiori di 18 anni, di qualsiasi nazionalità che compongono opere in lingua italiana. Si richiede di inviare brevi e inediti racconti noir entro il 30 settembre (rinviata l’iniziale scadenza del 30 giugno). La premiazione avverrà successivamente presso il Centro Socio Culturale di via Manzoni a Trezzano sul Naviglio.

“Quando l’associazione IVenticinque ci ha proposto questo suggestivo concorso – dichiara il sindaco Fabio Bottero – l’emergenza sanitaria e la pandemia erano lontani. Ringrazio IVenticinque e la Pro Loco di Trezzano sul Naviglio per questa nuova iniziativa di grande qualità che si aggiunge alle moltissime manifestazioni che ogni anno richiamano a Trezzano numerosi visitatori, dal Treciano Medioevo Festival alla mostra dei mattoncini Lego a Trezzano in Salute insieme ad Avis, al Festival di graffiti Urban Giants. Possiamo trasformare in opportunità anche questo periodo di uscite limitate dedicando il nostro tempo e la nostra vena letteraria per scrivere un racconto, mettersi alla prova e confrontarsi con autori eccellenti. Secondo i programmi iniziali la premiazione dovrebbe svolgersi a novembre, ma potremo confermarlo più avanti”.

“Sia Pro Loco che l’Associazione IVenticinque – dichiarano le associazioni – da anni si adoperano per offrire momenti di cultura di qualità ed è in quest’ottica che si è voluto proporre il concorso letterario”.

“In questi giorni di sospensione da tutto e tutti – dichiara Beatrice Ventacoli, assessore alla Cultura – crediamo che sia necessario tornare a sognare un po’, risvegliando la nostra creatività e la voglia di scrivere. Prendete carta e penna, anzi la tastiera, e lasciatevi trasportare dalla fantasia e dalla volontà di creare qualcosa di nuovo, di inedito e chissà, potreste anche essere premiati dalla nostra giuria d’eccezione di esperti. Vi chiediamo quindi di diventare scrittori, di creare il vostro racconto noir più bello e di partecipare così al Concorso ‘Appuntamento in nero’”.

PER PARTECIPARE Occorre versare un contributo di partecipazione di 10 euro, corrispondente alla quota associativa alla Pro Loco. La quota è da versare sul C/C BANCARIO intestato alla Pro Loco di Trezzano sul Naviglio con IBAN IT86W0838633910000000470174, con CAUSALE “partecipazione al concorso letterario nazionale noir”.

RACCONTI L’elaborato inedito dovrà essere inviato in 6 copie completamente anonime, in formato A4, essere completo di biografia dell’autore e indirizzo completo, avere il testo non superiore a 20 mila battute (spazi inclusi), scritto in Word, corpo 12. Avrà ambientazione libera e sarà accompagnato dalla dichiarazione di testo inedito e paternità dell’opera, autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente.

Negli elaborati sono rigorosamente vietate offese e/o umiliazioni relative a razza, cultura, orientamento sessuale, religioso o politico. Si può partecipare con una sola opera e di tipo individuale.

Gli elaborati dovranno essere inviati in una prima busta chiusa dove saranno inserite le 6 copie del testo con il relativo titolo: il testo non dovrà in alcun punto recare indicazione del nome dell’autore o altro riferimento che ne consenta il riconoscimento.

In una seconda busta chiusa dovranno essere inseriti il curriculum, il titolo del racconto, il modulo di partecipazione e la fotocopia del versamento bancario effettuato. Entrambe le buste dovranno essere inserite in una terza busta chiusa e anonima, intestata a Pro Loco Trezzano sul Naviglio – concorso “Appuntamento in nero” e inviata all’indirizzo: Cartoleria “Penna e Calamaio”, via Turati 2, 20090 Trezzano sul Naviglio (MI).

GIURIA La preselezione degli elaborati sarà effettuata da un Comitato di lettori dell’Associazione IVenticinque. Una Giuria di critici, di scrittori e di giornalisti esprimerà le preferenze sugli elaborati presentati con voto a scrutinio segreto. Composizione della Giuria: Daniele Carozzi, giornalista e Presidente della Giuria; Francesco Gallone, scrittore di noir; Andrea Ferrari, scrittore di noir; Riccardo Besola, scrittore di noir; Roberto Villa, scrittore; Cynthia Collu, scrittrice.

Il numero di voti che gli elaborati riceveranno, determinerà la classifica (dal voto maggiore al minore): solo i primi 10 saranno premiati. A parità di voti il ballottaggio sarà risolto da un’ulteriore votazione della Giuria, sempre a scrutinio segreto. Il giudizio della Giuria preposta sarà insindacabile e inappellabile.

Le opere premiate e segnalate resteranno a disposizione dell’Associazione e se ritenuto necessario verranno distrutte a tutela del Copyright. Le opere non verranno comunque restituite.

Saranno premiati i primi 10 finalisti: 1° classificato 350 euro in assegno e trofeo; 2° classificato 150

euro in assegno e coppa; 3° classificato 100 euro in assegno e targa; dal 4° classificato al 10° solo pergamena. Infine potranno essere assegnati due premi speciali: premio della giuria con pergamena e targa; premio della critica con pergamena e targa.

Il trofeo, un’opera unica, sarà realizzata dal maestro e artista Pietro De Seta.

PREMIAZIONE Tutti e 10 i premiati dovranno ritirare personalmente i premi. Solo casi strettamente particolari e, previo anticipazione scritta alla Segreteria del concorso, i vincitori potranno mandare una persona fidata (con delega firmata autografata dal delegante e correlata da documento di identità del delegato) per ritiro del premio. I premi che non saranno ritirati andranno a costituire il “fondo premi” per le successive edizioni. In nessun caso è previsto l’invio dei premi per posta. Non sono previsti rimborsi spese d’albergo e di viaggio per i premiati. I partecipanti, che lo ritenessero opportuno, potranno pernottare presso una struttura recettiva convenzionata con l’organizzazione del concorso.

La premiazione avverrà nel mese di novembre (o a data da destinarsi), presso il Centro Socio Culturale (via A. Manzoni 10, 20090 Trezzano sul Naviglio – MI).

Per ogni ulteriore informazioni, sulle modalità di partecipazione, per richiedere il modulo di adesione ed in generale sul concorso “Appuntamento in nero”, contattare la Segreteria della Pro Loco al numero 339 6105826 / 329 6735500 – oppure per email a prolocotrezzano@gmail.com.