A Buccinasco due mercati in via Bologna

Dopo l’avvio del mercato del mercoledì, dalla prossima settimana torna anche l’appuntamento del venerdì: solo banchi alimentari, ingresso in via Modena/Bologna, uscita in via della Resistenza, misurazione della temperatura e ingressi contingentati

Buccinasco (9 maggio 2020) – Dalla prossima settimana, in via Bologna si svolgerà anche il mercato del venerdì (dal 15 maggio). Attenzione! Anche il mercato del venerdì, quindi, si terrà NON in via Tiziano MA in via Bologna, con le stesse modalità introdotte da mercoledì 6 maggio.

Ci saranno i soli banchi alimentari e gli ingressi saranno controllati e contingentati, grazie alla presenza della Polizia Locale e dei volontari della Protezione Civile di Buccinasco. Ci sarà un unico ingresso (da via Modena/via Bologna) dove sarà misurata la temperatura e si dovrà attendere il proprio turno per entrare. Dopo il percorso al mercato, l’uscita sarà in via della Resistenza. Per tutti, vale l’obbligo della mascherina o qualunque altro indumento per coprire naso e bocca. Gli operatori forniranno ai clienti i guanti e il liquido igienizzante per le mani.

“L’avvio sperimentale del mercato mercoledì 6 maggio – spiega il sindaco Rino Pruiti – è riuscito e collaudato, quindi abbiamo deciso di replicarlo anche per il mercato del venerdì. Scegliamo un unico luogo perché deve essere transennato e controllato e l’area di via Bologna è la più adatta. Gli operatori, ben distanziati, potranno lavorare con tranquillità e i cittadini avranno maggiori opportunità per i propri acquisti: con due appuntamenti settimanali, ci aspettiamo che anche le eventuali attese diminuiscano”.