Brescia. Femminicidio a Milzano: uccide la moglie davanti ai figli

(mi-Lorenteggio.com) Milzano, 9 maggio 2020 – Nella tarda serata di ieri, in via Usignolo, al termine di una lite, una donna romena di 39 anni è stata uccisa in casa, davanti ai tre figli che hanno tra i due e i 15 anni, dal marito, italiano, di 41 anni, con un coltello.

Il sindaco del paese stava passando in strada, ha sentito le urla ed entrando in casa della famiglia ha trovato la figlia più grande della coppia che, sporca di sangue, chiedeva aiuto.

L’omicida, dopo il delitto, ha atteso e si è costituito ai Carabinieri del Reparto operativo della Compagnia di Verolanuova, che lo hanno portato in caserma in attesa di essere sentito dai magistrati.

