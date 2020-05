Collegamento Vimercate – Cologno, Corbetta (Lega): “PD e M5S non sanno neanche di cosa si sta parlando”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 9 maggio – “Sui progetti di collegamento fra Vimercate e Cologno Nord credo che si debba fare chiarezza una volta per tutte, perché c’è molta confusione e le polemiche alimentate strumentalmente da PD e M5S gettano solamente fumo negli occhi ai cittadini”. Così Alessandro Corbetta, consigliere regionale della Lega, interviene in merito al collegamento Vimercate – Cologno.

“Innanzitutto – spiega Corbetta – troppi parlano di prolungamento della metropolitana a Vimercate, quando così non è: lo scenario attualmente in discussione è quello della progettazione di una metro-tranvia, una sorta di tram ad alte prestazioni. Il progetto iniziale di un vero prolungamento della MM2 da Cologno Nord, voluto in primis e portato avanti da Regione Lombardia, è stato prima avallato dal CIPE (maggio 2010) ma poi bocciato dalla Corte dei Conti nel 2011 perché troppo costoso e quindi non ha avuto più nessun passaggio formale.”

“L’opera – continua Corbetta – oggi allo studio decisa dai Comuni del territorio, per la quale esiste un’analisi costi-benefici di massima redatta da Metropolitane Milanesi con risultati peraltro ad oggi negativi, è una metrotranvia ad alta prestazione. Un’opera del tutto differente da una metropolitana, in quanto viaggia in superficie con tutte le conseguenze sia per quanto riguarda il collegamento con la metro di Cologno Nord sia per quanto concerne l’impatto ambientale che risulta più elevato oltre che minore velocità e capienza rispetto alla classica metropolitana. Il costo complessivo è stato stimato in circa 379 milioni di euro (31 milioni di euro al km) con un costo di esercizio stimato in 4,5 milioni di euro annui. Per la redazione del definitivo progetto di fattibilità tecnica ed economica che darebbe un quadro esaustivo sull’opera, la Regione ha già appostato 900 mila euro nel 2022: sono quindi del tutto infondate le polemiche dei consiglieri PD-M5S anche perché dimostrano di non sapere neanche di cosa si sta parlando visto che continuano a parlare di metropolitana, quando metropolitana non è.”

“La Regione ha sempre lavorato per dare al vimercatese un trasporto pubblico più efficiente, tanto che siamo stati i primi a credere in un vero prolungamento della M2. Le cose vanno però fatte per bene con studi seri e ponderati, coinvolgendo il territorio sulle ricadute e sulle tematiche dei costi sia di realizzazione che di manutenzione, oltre che sull’impatto ambientale. Va inoltre valutato l’andamento del trasporto pubblico locale a seguito dell’emergenza covid, che almeno nel breve periodo non sarà lo stesso di prima. Di certo – conclude Corbetta – quello di cui nessuno ha bisogno sono le fake news dei consiglieri del Pd e del M5S.”