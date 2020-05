Il rischio degli operatori della ASST Monza tra i valori più bassi in assoluto in regione Lombardia

(mi-Lorenteggio.com) Monza, 09 maggio 2020 – Dopo avere sottoposto a tampone circa 1400 operatori sanitari asintomatici, nel periodo di massima esposizione, appartenenti alle fasce più esposte al rischio con risultati di positività sotto il 4%, anche per la nostra ASST sono partiti i test sierologici.

Sui 1500 operatori sottoposti a test, abbiamo percentuali sotto il 5% di operatori positivi che scende all’1% se si considera che questi operatori hanno fatto poi un tampone che è risultato negativo.

Se si rapporta il valore dei positivi al numero dei posti letto per pazienti Covid gestiti durante la crisi – ricordiamo circa 600 numero tra i più alti in regione – si ottiene che la nostra ASST vanta un grado di esposizione molto più basso delle ASST che hanno gestito lo stesso numero di pazienti e pari ad un quinto alla media regionale.

“Un risultato eccellente – sottolinea il Direttore Generale della ASST Monza, Mario Alparone -. Questo vuol dire che le strategie di contenimento del rischio che abbiamo attuato a tutela di pazienti e dipendenti sono a prova di numero risultate efficaci. Continueremo con questa attenzione nella Fase due”.

Redazione