LIBERATA SILVIA ROMANO, PRESIDENTE FONTANA: UN ABBRACCIO DA TUTTI I LOMBARDI E UN GRAZIE A CHI L’HA RIPORTATA A CASA

(mi-Lorenteggio.com) Roma, 9 maggio 2020 – É stata liberata Silvia Romano, la volontaria milanese della Ong Africa Milele rapita in Kenia.Lo ha annunciato con un tweet il premier Giuseppe Conte: «Silvia Romano è stata liberata! Ringrazio le donne e gli uomini dei nostri servizi di intelligence. Silvia, ti aspettiamo in Italia!».

Era alla sua seconda esperienza di volontariato in Kenya. Era tornata in Italia qualche settimana prima del rapimento e poi era ripartita per l’Africa.

“Davvero un’ottima notizia”. Cosi’ il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana commenta la

notizia della liberazione di Silvia Romano. “Nell’esprimere grande soddisfazione – dice ancora il governatore – le invio un simbolico abbraccio a nome di tutti i lombardi. E rivolgo un meritato ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito a raggiungere questo importante risultato”.

Redazione