Lissone. Da lunedì 11 maggio riapre il Cimitero

(mi-Lorenteggio.com) Lissone, 9 maggio 2020 – Da lunedì 11 maggio riapre il Cimitero cittadino. Il sindaco Concettina Monguzzi, con proprio decreto, ha disposto la riapertura al pubblico del Cimitero con ingressi contingentati e con particolari disposizioni a tutela della salute personale e della collettività.

L’ingresso avverrà da Piazzale Rimembranze e verrà consentito con i seguenti orari: tutti i giorni (martedì incluso) dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14 alle ore 19.

Gli accessi saranno regolamentati grazie al fondamentale supporto dell’Associazione Carabinieri in congedo. A tutti i visitatori verrà misurata la temperatura corporea.

E’ consentita la possibilità di ingresso di un’altra persona, quale accompagnatore, solo nel caso in cui si rendesse necessario affiancare minori o persone con difficoltà motorie, anziani e disabili.

Tutti i visitatori dovranno indossare adeguate protezioni delle vie respiratorie e guanti, in caso di utilizzo delle attrezzature comuni a disposizione dell’utenza (annaffiatoi, ecc.) e a rispettare rigorosamente la distanza di sicurezza di almeno un metro ed evitare assembramenti.

Inoltre, per consentire a tutti di poter fruire della visita ai propri cari, i visitatori sono invitati a sostare nei luoghi di sepoltura per il tempo strettamente necessario alla cura della tomba dei propri cari.