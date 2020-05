(mi-Lorenteggio.com) Milano, 9 maggio 2020 – Dopo l‘incendio del polline dei pioppi e di alcune sterpaglie in un prato adiacente a via degli Ulivi, avvenuto ieri, anche nel pomeriggio di oggi, un nuovo intervento dei Vigili del Fuoco per domare le fiamme dei numerosi pollini di pioppi, numerosi in questi giorni in quell’area.

V. A.