Valchiavenna. Esce di casa e non rientra, ritrovato senza vita

(mi-Lorenteggio.com) VALCHIAVENNA (SO) 9 maggio 2020 – Era uscito di casa per una passeggiata verso la Torre di Segname, dopo pranzo, ma non era rientrato e quindi sono partite le ricerche. Sul posto il Soccorso alpino, VII Delegazione – Stazione di Chiavenna, il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza e i Vigili del fuoco. Poche ore dopo, in serata, il ritrovamento. La persona dispersa è stata ritrovata senza vita, il decesso dovuto a un probabile malore. È stato imbarellato e con una breve calata con barella portantina i soccorritori lo hanno portato prima lungo il sentiero e poi sulla strada che porta all’alpe.